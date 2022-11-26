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05:59, 26 ноября 2022Мир

В МИД оценили требование Европарламента к Сербии ввести санкции против России

Представитель МИД Захарова назвала смешным требование ЕП к Сербии ввести санкции против РФ
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила требование Европарламента (ЕП) к Сербии ввести санкции против России и признать независимость республики Косово для вступления в Европейский союз (ЕС). В своем Telegram-канале она назвала его смешным.

«Вот это реально смешно. Что в ЕС осталось от Европы? Только географическая привязка к континенту. Европа как цивилизация сейчас сохранилась именно в России», — заявила дипломат.

По словам Захаровой, в Евросоюзе в настоящее время уничтожена европейская традиция и извращены античные постулаты закона, идеи гуманизма и христианские ценности.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич после встречи с главой делегации ЕС в стране Эмманюэлем Жофре заявила, что Европарламент потребовал от Белграда ввести санкции против России и признать независимость непризнанной республики Косово, чтобы страна могла вступить в Европейский союз.

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Марина Совина
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