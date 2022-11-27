Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:38, 27 ноября 2022Бывший СССР

Журналист сравнил ситуацию в Киеве с апокалипсисом

Politico: ночь в Киеве может показаться апокалипсисом из-за отсутствия уличного освещения

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Обозреватель Politico Джейми Деттмер описал ситуацию в Киеве, сравнив ее с апокалипсисом. Об этом он поведал на портале издания.

Он отметил, что жители украинской столицы стараются по возможности придерживаться своих обычных распорядков, что часто может показаться сюрреалистичным. В частности, в ночное время суток Киев почти полностью погружен во тьму. «Ночь может показаться апокалипсисом, поскольку уличное освещение отключено, и лишь несколько домов, оборудованных генераторами, дают пятна света», — поведал журналист. Кроме того, горожане вынуждены запасаться водой и, пока у них есть электричество, заполняют ванны, чтобы потом иметь возможность смывать в туалете или помыть руки.

При этом киевляне продолжают ходить в рестораны и бары, пусть и в гораздо меньшем количестве. А в ночи после ракетного обстрела улицы устрашающе пусты — мало кто выходит на улицу, обратил внимание Деттмер.

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ударов было повреждено 40 процентов энергетической инфраструктуры страны. Он выразил уверенность в восстановлении объектов и стабилизации ситуации в энергосистеме и пообещал, что после этого Украина продолжит экспорт электроэнергии в Европу.

23 ноября Минэнерго Украины сообщило, что Россия нанесла новую серию ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, из-за чего большая часть регионов страны осталась без электричества.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Раскрыта история названия «волшебного» переулка в Москве
В Псковской области рассказали о попытках беспилотников НАТО пересечь госграницу
Журналист сравнил ситуацию в Киеве с апокалипсисом
Ким Чен Ын во второй раз появился на публике со своей дочерью
Метеозависимых москвичей предупредили о «барической горе»
Американский ведущий возмутился поведением Зеленского
В ФИФА отказались видеть проблему в российском флаге на бутсах игрока Камеруна
Нацбанк Украины пообещал Вашингтону прекратить выпуск гривны в 2023 году
Самый доступный iPhone 14 подешевел
Экс-соратник Трампа заявил о необходимости «свежего лица» на выборах 2024 года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.