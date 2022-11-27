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16:10, 27 ноября 2022Мир

Уволенного из-за обвинений в связи с РФ чиновника из ФРГ восстановят на службе

Bild: уволенного из-за обвинений в связи с РФ чиновника из Германии восстановят на службе

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Бывшего главу Федерального ведомства по безопасности информационной техники ФРГ (BSI) Арне Шенбома решили восстановить на госслужбе после обвинений в связи с Россией. Об этом сообщает издание Bild.

Доказать причастность чиновника министерству внутренних дел не удалось, поэтому было принято решение назначить его на новый пост в Федеральной академии государственного управления (BAköV).

В октябре 2022 года Арне Шенбома уволили из-за его предполагаемой связи с Россией, в отношении его возбудили дисциплинарное дело. Его заподозрили в контактах с ассоциацией «Совет кибербезопасности Германии» (Cyber-Sicherheitsrat Deutschland).

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Елена Апазиди
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