Уволенного из-за обвинений в связи с РФ чиновника из ФРГ восстановят на службе

Bild: уволенного из-за обвинений в связи с РФ чиновника из Германии восстановят на службе

Бывшего главу Федерального ведомства по безопасности информационной техники ФРГ (BSI) Арне Шенбома решили восстановить на госслужбе после обвинений в связи с Россией. Об этом сообщает издание Bild.

Доказать причастность чиновника министерству внутренних дел не удалось, поэтому было принято решение назначить его на новый пост в Федеральной академии государственного управления (BAköV).

В октябре 2022 года Арне Шенбома уволили из-за его предполагаемой связи с Россией, в отношении его возбудили дисциплинарное дело. Его заподозрили в контактах с ассоциацией «Совет кибербезопасности Германии» (Cyber-Sicherheitsrat Deutschland).