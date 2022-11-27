Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:27, 27 ноября 2022Интернет и СМИ

В США рассказали о выгоде Байдена от конфликта на Украине

Ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что Байден намеренно затягивает конфликт на Украине

Фото: Mykola Synelnykov / Reuters

Президент США Джо Байден намеренно затягивает конфликт на Украине ради финансовой выгоды, чем вредит большинству американцев. Об этом рассказал ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон, сюжет доступен на YouTube.

По словам журналиста, процветание американской экономики всегда зависело от дешевых цен на энергоносители. Их рост, как полагает ведущий, загоняет большинство людей в бедность, но позволяет расширить полномочия правящего класса.

Карлсон подчеркнул, что прекращение огня на Украине — единственный способ разрешить эту проблему и вновь опустить цены на сырье, а также обвинил Байдена в игнорировании проблемы.

«Это помогло бы миру и нашему среднему классу. Но администрация Байдена не ищет решения. Наоборот, они изыскивают способы выжать еще несколько долларов из все более беднеющего американского среднего класса», — сказал Карлсон.

Ранее обозреватель 19FortyFive Джек Спенсер рассказал об ошибке Байдена, которая поставила его перед трудным выбором. По мнению журналиста, США рискуют повторить судьбу Европы с ее ростом цен на энергоносители, нормированием распределения топлива и деиндустриализацией, если американский лидер не изменит энергетическую политику.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Песков рассказал о действиях России после введения потолка цен на нефть
Экс-президента Молдавии захотели вернуть под домашний арест
Число заключенных во Франции достигло абсолютного рекорда
Владельцы песен «Кино» и «Агаты Кристи» потребовали удалить из сети аккорды
Блогерша раскрыла простой способ подтянуть лицо без ботокса
Россияне назвали топ самых бесполезных подарков на праздники
Пьяный петербуржец попросил курьера подвезти его и угнал автомобиль
Кадыров сообщил об отъезде новых добровольцев в зону СВО
Лучшему бойцу UFC дали совет перед поединком с Махачевым
В США рассказали о выгоде Байдена от конфликта на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.