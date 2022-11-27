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21:45, 27 ноября 2022Спорт

Марокканские фанаты устроили погромы в Бельгии после победы сборной на ЧМ

Марокканские фанаты устроили погромы в Бельгии после победы футбольной сборной на ЧМ-2022

Фото: Yves Herman / Reuters

Марокканские фанаты устроили погромы в Бельгии после поражения футбольной сборной на чемпионате мира 2022 года. Видео доступно в Telegram-канале «Первый спорт».

Живущие в Брюсселе марокканцы разбили витрины, перевернули машины, начали жечь покрышки. В ситуацию пришлось вмешаться бельгийской полиции, правоохранители были вынуждены применить светошумовые гранаты и водометы.

Ранее 27 ноября сборная Марокко одержала победу со счетом 2:0 над национальной командой Бельгии. Первым ворота соперников на 73-й минуте поразил нападающий Абдельхамид Сабири. На 92-й минуте укрепил преимущество марокканской команды полузащитник Закария Абухляль.

После двух матчей команда Марокко располагается на второй строке в турнирной таблице с четырьмя баллами. 1 декабря сборная проведет последнюю встречу группового этапа против Канады.

Дарья Коршунова
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