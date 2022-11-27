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20:38, 27 ноября 2022Мир

Канада усилит борьбу с иностранным вмешательством

Глава МИД Канады Жоли: стране следует усилить борьбу с иностранным вмешательством
Мелони Жоли

Мелони Жоли. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Министр иностранных дел Канады Мелони Жоли в интервью Global News заявила, что стране следует усилить борьбу с иностранным вмешательством.

«Если говорить об иностранном вмешательстве, то нам нужно делать больше для борьбы с ним», — заявила она, добавив, что на эти цели Канада потратит 150 миллионов канадских долларов (111,9 миллионов долларов США).

Выделенные средства направят, в том числе, на усиление работы разведывательных служб. Отдельное внимание нужно уделить борьбе с «онлайн-вмешательствами», в том числе противодействию дезинформации, подчеркнула Жоли.

Ранее Жоли заявила, что правительство Канады готово вести диалог с Россией и Китаем на различных площадках. В противном случае страна может потерять свое влияние в мире.

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Варвара Кошечкина
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