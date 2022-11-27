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21:00, 27 ноября 2022Спорт

Хорватия одержала победу над Канадой в матче чемпионата мира

Сборная Хорватии со счетом 4:1 победила команду Канады в матче чемпионата мира-2022

Фото: Carl Recine / Reuters

Сборная Хорватии одержала победу над национальной командой Канады в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 4:1. Первый мяч в игре забил канадский форвард Альфонсо Дэвис на второй минуте. После хорватов вывели вперед дубль Андрея Крамарича, а также голы Марко Ливайя и Ловро Майера.

Ранее в другом матче группы F сборная Марокко одержала победу со счетом 2:0 над национальной командой Бельгии. Первым ворота соперников на 73-й минуте поразил нападающий Абдельхамид Сабири. Укрепил преимущество марокканской команды полузащитник Закария Абухляль.

После двух туров таблицу группы F возглавляет Хорватия с четырьмя очками. Вслед за ней с таким же количеством очков расположилась команда Марокко. На третьей строке — Бельгия с тремя очками. Замыкает рейтинг Канада, которая не имеет в активе очков и потеряла шансы на выход из группы.

Дарья Коршунова
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