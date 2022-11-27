МВД Британии уличили в подмене даты рождения у детей-беженцев

Observer: МВД Британии завышает возраст детей-беженцев для отправки в центры для взрослых

Министерство внутренних дел Великобритании занимается подменой даты рождения прибывающих в страну детей-мигрантов, чтобы размещать их в миграционных центрах для взрослых. Об этом пишет издание Observer со ссылкой Совет по делам беженцев.

Эксперты засекли более десятка случаев, когда правоохранители «игнорировали или снижали» год рождения в документах, после чего отправляли подростков в центр для беженцев в Мэнстоне. Там они содержались в небезопасных для детей условиях, в частности, в переполненных помещениях с антисанитарией и вспышками тяжелых заболеваний.

«У некоторых даже были документы, подтверждающие их возраст, и они показывали нам изображения удостоверений личности или паспортов, которые, похоже, были проигнорированы или не приняты во внимание сотрудниками Министерства внутренних дел», — рассказали специалисты.

МВД королевства эти обвинения пока никак не комментировало.

Ранее украинским беженцам в Британии предрекли потерю крыши над головой. Многие мигранты подселились к британцам по программе «Дома для Украины», в соответствии с которой они могут оставаться у принимающих семей до шести месяцев. Тем не менее для многих украинцев скоро истечет срок программы.