Болельщица описала ситуацию на трибунах во время драки «Зенита» и «Спартака»

Болельщица Журавлева рассказала о возмущении на трибунах из-за драки «Зенита» и «Спартака»

Во время массовой драки футболистов «Зенита» и «Спартака» на матче Кубка России в Санкт-Петербурге на трибунах среди фанатов началось возмущение, рассказала болельщица сине-белых Зарина Журавлева. В разговоре с «Лентой.ру» она описала ситуацию на стадионе во время инцидента.

На трибунах все возмутились! Так как это неспортивное поведение. Драка была недолгой Зарина Журавлева болельщица «Зенита»

После матча никаких проблем с выходом со стадиона не было, добавила Зарина Журавлева. Потасовок болельщиков она тоже не заметила.

Конфликт произошел после окончания основного времени матча между форвардом «Спартака» Квинси Промесом и полузащитником «Зенита» Вильмаром Барриосом. К стычке подключились другие игроки обеих команд. В результате потасовки шесть футболистов получили красные карточки. У московского клуба поле покинули Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов, хозяева встречи лишились Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти «Зенит» оказался сильнее «Спартака» (4:2).

Красно-белые заняли первое место в турнирной таблице группы В, набрав 13 очков, и напрямую вышли в 1/16 финала. Петербуржцы расположились на третьей строке и сыграют в плей-офф с клубами Первой лиги.