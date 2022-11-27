Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Япония
0:1
Завершен
Коста-Рика
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа E. 2-й тур
Зенит
0:0
Завершен
Спартак М
Фонбет Кубок России|Группа B
Бельгия
0:2
Завершен
Марокко
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа F. 2-й тур
Хорватия
4:1
2-й тайм
live
Канада
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа F. 2-й тур
Испания
Сегодня
22:00 (Мск)
Германия
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа E. 2-й тур
20:33, 27 ноября 2022Спорт

Болельщица описала ситуацию на трибунах во время драки «Зенита» и «Спартака»

Болельщица Журавлева рассказала о возмущении на трибунах из-за драки «Зенита» и «Спартака»

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Во время массовой драки футболистов «Зенита» и «Спартака» на матче Кубка России в Санкт-Петербурге на трибунах среди фанатов началось возмущение, рассказала болельщица сине-белых Зарина Журавлева. В разговоре с «Лентой.ру» она описала ситуацию на стадионе во время инцидента.

На трибунах все возмутились! Так как это неспортивное поведение. Драка была недолгой

Зарина Журавлеваболельщица «Зенита»

После матча никаких проблем с выходом со стадиона не было, добавила Зарина Журавлева. Потасовок болельщиков она тоже не заметила.

Конфликт произошел после окончания основного времени матча между форвардом «Спартака» Квинси Промесом и полузащитником «Зенита» Вильмаром Барриосом. К стычке подключились другие игроки обеих команд. В результате потасовки шесть футболистов получили красные карточки. У московского клуба поле покинули Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов, хозяева встречи лишились Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти «Зенит» оказался сильнее «Спартака» (4:2).

Красно-белые заняли первое место в турнирной таблице группы В, набрав 13 очков, и напрямую вышли в 1/16 финала. Петербуржцы расположились на третьей строке и сыграют в плей-офф с клубами Первой лиги.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Планы России не продавать вводящим ценовой потолок странам ресурсы объяснили
Мэр Киева Кличко обвинил партию Зеленского в манипуляциях из-за пунктов обогрева
Канада усилит борьбу с иностранным вмешательством
Болельщица описала ситуацию на трибунах во время драки «Зенита» и «Спартака»
Подросток разбил машину сброшенной с балкона бетонной плитой и попал на видео
Боксер пригласил на спарринги подравшихся игроков «Спартака» и «Зенита»
Выглядящая на 50 лет молодая женщина показала лицо без тонального крема
На Украине из-за отключения электроэнергии участились случаи домашнего насилия
Президент Казахстана Токаев прибыл с визитом в Москву
Экс-президент Молдавии обвинил власти страны в давлении на прокуроров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.