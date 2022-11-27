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00:02, 27 ноября 2022Россия

Власти Пскова заявили о попытках дронов НАТО нарушить госграницу

Псковский губернатор Ведерников заявил о попытках беспилотников НАТО пересечь госграницу
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Janis Laizans/ Reuters

Власти Псковской области рассказали о попытках дронов НАТО пересечь госграницу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на Псковском международном медиафоруме, видео выступления опубликовано в его Telegram-канале.

Он напомнил, что российский регион граничит с тремя странами, две из которых входят в Североатлантический альянс. По словам Ведерникова, Псковская область неоднократно подвергалась «натовской политике "добрососедства"», несмотря на заверения блока о стремлении к мирному сосуществованию с Россией.

«Мы никогда не говорили широко об этом, но были и попытки незаконного пересечения границы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами», — заявил он. Ведерников добавил, что подобное «мирное взаимодействие» обострилось после начала специальной военной операции на Украине. Кроме того, он также упомянул установку вышек сотой связи с ретрансляторами повышенной мощности в приграничных зонах, а также «массовую и целенаправленную» выдачу паспортов ЕС жителям приграничных районов Псковской области.

В конце октября беспилотники атаковали бухту в Севастополе. Тогда губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что надводный беспилотник, а также беспилотные летательные аппараты были сбиты в акватории вблизи Севастополя.

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Марина Совина
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