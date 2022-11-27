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22:29, 27 ноября 2022Силовые структуры

После смертельного ДТП в Москве возбудили уголовное дело

МВД: после ДТП на северо-западе Москвы с погибшими женщиной и ребенком, возбудили дело

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

После ДТП на северо-западе Москвы, в котором погибли женщина и ребенок возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, передает ТАСС.

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ. Сейчас проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, подчеркнули в МВД. Виновному, в частности, грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Вечером 27 ноября на улице Свободы водитель автомобиля KIA выехала на тротуар, не справившись с управлением —пострадали женщина и ее два маленьких ребенка, один из них находился в коляске. Женщина и один ребенок в результате ДТП умерли, второй ребенок госпитализирован.

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Юлия Мискевич
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