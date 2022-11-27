В Госдуме рассказали о главной победе России за время спецоперации на Украине

Депутат Гурулев: России удалось сохранить экономику за время проведения спецоперации

Депутат Государственной Думы Андрей Гурулев рассказал, что России удалось сохранить экономику страны за время проведения специальной военной операции на Украине, несмотря на предположения Запада на этот счет. Об этом он сообщил в эфире у журналиста Руслана Осташко, запись доступна на YouTube.

По его словам, Россия планировала как можно более быстрое завершение конфликта, однако вышло не совсем так. «Первое, самое главное, — мы сохранили экономику, а еще мы ее начали развивать. Этого Запад никак не мог прогнозировать в отношении нас», — указал депутат.

Гурулев также напомнил об уходе всех зарубежных компаний до 1 мая. На фоне этого, указал он, западные страны «четко прогнозировали, что до 1 мая Россия загнется со своей экономикой и банковской системой и встанет на колени». Их прогнозы не сбылись, потому что на сегодняшний день есть четкое понимание, что российская экономика работает, резюмировал депутат.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что страна не меняет своих планов по развитию экономики и социальной сферы, невзирая на проведение спецоперации. По его словам, планы по улучшению государства являются огромными.