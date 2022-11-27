Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:53, 27 ноября 2022Мир

Число заключенных во Франции достигло абсолютного рекорда

Во Франции сообщили о переполнении всех исправительных учреждений страны

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Число лиц, находящихся в исправительных учреждениях Франции приблизилось к 73 тысячам человек, что стало абсолютным рекордом за всю историю республики. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

По данным агентства, в тюрьмах страны находятся 120 процентов заключенных от максимальной вместимости. Год назад показатель составлял 115,4 процента. За год число людей в тюрьмах увеличилось на три тысячи человек, а 2,2 тысячи заключенных вынуждены спать на матрасах на полу.

Почти четверть лиц, находящихся в местах лишения свободы, являются подсудимыми, то есть ожидают приговоров и, следовательно, считаются невиновными, уточняет агентство.

В августе министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти потребовал провести расследование съемки и организации развлекательного шоу в одной из колоний страны, в котором приняли участие заключенные и охранники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Назван кандидат на пост главы Счетной палаты России
Синоптик предупредил москвичей о январских морозах в начале декабря
Стала известна роль спецназа «Ахмат» в боях на луганском направлении
Сборная Марокко победила Бельгию в матче чемпионата мира
Конгресс США ужесточит контроль за поставками оружия на Украину
Экс-президента Молдавии захотели вернуть под домашний арест
Число заключенных во Франции достигло абсолютного рекорда
Владельцы песен «Кино» и «Агаты Кристи» потребовали удалить из сети аккорды
Блогерша раскрыла простой способ подтянуть лицо без ботокса
Россияне назвали топ самых бесполезных подарков на праздники
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.