Число заключенных во Франции достигло абсолютного рекорда

Во Франции сообщили о переполнении всех исправительных учреждений страны

Число лиц, находящихся в исправительных учреждениях Франции приблизилось к 73 тысячам человек, что стало абсолютным рекордом за всю историю республики. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

По данным агентства, в тюрьмах страны находятся 120 процентов заключенных от максимальной вместимости. Год назад показатель составлял 115,4 процента. За год число людей в тюрьмах увеличилось на три тысячи человек, а 2,2 тысячи заключенных вынуждены спать на матрасах на полу.

Почти четверть лиц, находящихся в местах лишения свободы, являются подсудимыми, то есть ожидают приговоров и, следовательно, считаются невиновными, уточняет агентство.

В августе министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти потребовал провести расследование съемки и организации развлекательного шоу в одной из колоний страны, в котором приняли участие заключенные и охранники.