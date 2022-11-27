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11:52, 27 ноября 2022Спорт

Российского игрока НХЛ признали первой звездой матча

Российского вратаря «Колорадо» Александра Георгиева признали первой звездой матча в НХЛ

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский вратарь клуба «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев был признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Даллас Старс». Статистика хоккеиста доступна на сайте лиги.

Встреча завершилась победой «Колорадо» со счетом 4:1. Георгиев отразил 41 бросок «Далласа» из 42.

В текущем сезоне 26-летний вратарь провел 13 матчей, в десяти из которых его команда одержала победу. Летом Георгиева обменяли из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Колорадо». Контракт россиянина рассчитан на три года.

«Колорадо» занимает пятое место в Западной конференции, набрав 25 очков в 19 матчах. Лидирует «Вегас Голден Найтс» с 33 очками в 23 матчах. В следующем матче «Эвеланш» на выезде сыграет 30 ноября с «Виннипег Джетс».

Анастасия Борисова
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