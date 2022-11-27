Метеозависимых москвичей предупредили о «барической горе»

Специалист центра «Фобос» Леус сообщил о «барической горе» в Москве на следующей неделе

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал, что на следующей неделе в Москве будет наблюдаться «барическая гора» — высокое атмосферное давление. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что уже сейчас в противовес пасмурной и сырой погоде атмосферное давление в столице значительно превышает норму. К полудню субботы, 26 ноября, оно повысилось до 760,6 мм ртутного столба, что выше нормы на 13-15 единиц.

По словам Леуса, в дальнейшем на территории центральных областей европейской части России ожидается усиление влияния антициклона с северо-востока, а затем и с востока. Это в дальнейшем и отразится на росте показаний барометров. «На свой пик атмосферное давление выйдет в предстоящий вторник, когда показания барометров поднимутся до отметки 765 мм ртутного столба», — подчеркнул эксперт.

Метеоролог также уточнил, что к концу рабочей недели атмосферное давление начнет понижаться. Леус предупредил, что это может сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Специалист рекомендовал им в эти дни внимательнее относиться к своему здоровью: избегать физических нагрузок, волнений и стрессов, не переедать и регулярно измерять кровяное давление.

Ранее Леус сообщал, что к 30 ноября температура воздуха в Москве опустится до характерных для января значений и будет на шесть-семь градусов ниже нормы. Ночью столбик термометра может опуститься до минус 14 градусов.