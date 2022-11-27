Большинство немцев высказались против возвращения Меркель к власти

Более 70 процентов немцев высказались против возвращения Меркель на пост канцлера Германии

Спустя год после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ институт Civey по заказу Funke Media Group провел опрос среди немцев, в ходе которого большинство высказались против того, чтобы она вернулась к власти. Данные исследования приводит Die Zeit.

71 процент опрошенных заявили, что не хотят вновь видеть Меркель на посту канцлера. За ее возвращение высказались 23 процента принимавших участие в исследовании.

В ответ на вопрос «Была ли Ангела Меркель на посту канцлера лучше нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца?» 43 процента отдали голоса за Меркель, 41 процент поддержал Шольца.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отправил в отставку Ангелу Меркель и ее кабинет в октябре прошлого года. До этого в стране прошли выборы, где партия «Христианско-демократический союз» (ХДС), которую много лет возглавляла Меркель, показала худший результат в истории, набрав 24,1 процента голосов. На первом месте оказались социал-демократы из СДПГ во главе с Шольцем с результатом 25,7 процента.

Ранее Шольц отказался использовать Меркель как посредника в разговорах с президентом России Владимиром Путиным. Нынешний канцлер считает, что сам хорошо справляется с переговорами с российской стороной.