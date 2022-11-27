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13:35, 27 ноября 2022Россия

В Челябинске пьяный мужчина вывел на мороз раздетого ребенка

В Челябинске пьяный мужчина вывел девочку на мороз без штанов и шапки

Фото: Shutterstock

В Челябинске пьяный мужчина вывел на мороз раздетую девочку — на ребенке не было ни штанов, ни шапки. Об этом сообщает портал 74.RU.

Мужчину с двумя детьми заметили на северо-западе города поздним вечером 26 ноября. «Выходила из подъезда и увидела пьяного мужчину с двумя детьми, он тащил их силой в подъезд, они ревели навзрыд. Девочка была почти без одежды», — рассказала местная жительница Ирина.

По словам женщины, мальчик был «более-менее» одет, а вот на девочке не было ни шапки, ни штанов. В волосах у ребенка был иней, а ноги посинели, рассказала она.

«Я ему сказала, мол, почему ребенок у вас раздетый, а он отшвырнул меня и пошел дальше. Раньше я его здесь не видела», — рассказала Ирина.

Вместе с соседом женщина вызвала полицию, мужчину, который уже завел детей в квартиру, они удерживали, пока на место не прибыли правоохранители. По его словам, это были дети его подруги, которая спала дома, а он взял их с собой в магазин, чтобы купить сигареты. Как утверждает местная жительница, до ближайшего магазина 15 минут пешком, то есть раздетая девочка пробыла на морозе как минимум полчаса.

Ранее в одном из сел Бурятии четырехлетняя девочка насмерть замерзла во дворе дома в 20-градусный мороз. Ребенок ушел из дома, пока остальные члены семьи спали. Отмечается, что девочка страдала лунатизмом.

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Алевтина Запольская
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В Челябинске пьяный мужчина вывел на мороз раздетого ребенка
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