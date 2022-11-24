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11:43, 24 ноября 2022Россия

Насмерть замерзшая во дворе дома четырехлетняя россиянка страдала лунатизмом

Четырехлетняя девочка из Бурятии, насмерть замерзшая во дворе дома, страдала лунатизмом

Фото: Shutterstock

Четырехлетняя девочка из села в Бурятии, которая вышла на улицу ночью в двадцатиградусный мороз и замерзла насмерть, страдала лунатизмом. Об этом сообщила заведующая сельской библиотекой, пишет местное издание «Информ Полис» в Telegram-канале.

Женщина добавила, что, несмотря на болезнь, девочка раньше никогда не уходила из дома. В селе никто не запирает двери на ночь, так как все доверяют друг другу, сказала сотрудник библиотеки, подчеркнув, что мать погибшей не употребляла алкоголь.

Четырехлетний ребенок вышел из дома ночью 22 ноября, когда его мать спала. Девочка провела на 20-градусном морозе всю ночь — ребенка нашли под утро возле забора одного из дворов в легкой демисезонной куртке, платье и сапогах. Она скончалась в машине полиции по дороге в больницу.

Погибшая девочка была из многодетной семьи. После ее смерти у родителей забрали четверых детей — их направили в социальное учреждение до выяснения обстоятельств случившегося. Заведующая местным детским садом рассказала, что мать погибшей никогда не видели пьяной или покупающей алкоголь, она всегда оплачивала счета и покупала всем детям игрушки.

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Анастасия Шейкина
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