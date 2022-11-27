Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:03, 27 ноября 2022Мир

Новорожденный ребенок погиб из-за оползня в Италии

Число погибших из-за оползня на острове Искья увеличилось до 7, среди жертв новорожденный

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Число погибших из-за оползня на итальянском острове Искья в Неаполитанском заливе увеличилось до семи, среди жертв новорожденный ребенок трех недель от роду. Об этом сообщил в эфире государственного телеканала Rai3 представитель пожарной службы Лука Кари.

Из 11 человек, которые считались пропавшими без вести, обнаружены тела четырех жертв, три из которых — дети. Ранее стало известно о гибели молодой женщины. Сейчас число погибших увеличилось до семи человек, поиски граждан продолжаются.

Оползень, вызванный ливневыми дождями, сошел на городок Казамиччола утром 26 ноября. Ранее представитель местных карабинеров рассказал, что под грязевым потоком оказался полностью погребен дом, в котором находилась семья из трех человек и 25-летняя девушка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Планы России не продавать вводящим ценовой потолок странам ресурсы объяснили
В США заявили о более ответственном выделении помощи Украине
Кинолог перечислила вредные советы по воспитанию собак
Новорожденный ребенок погиб из-за оползня в Италии
В США раскрыли неприятную для Вашингтона правду о его роли на Украине
Раскрыты детали работы проверяющих поставляемое Украине оружие американцев
В российском городе продлили высокий уровень террористической опасности
Эрдоган высказался о нормализации отношений с Сирией
Марокканские фанаты устроили погромы в Бельгии после победы сборной на ЧМ
Украинские военные пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Латвии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.