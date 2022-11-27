Названы последствия исчерпания запасов оружия в большинстве стран НАТО

Политолог Топорнин исключил сокращение поставок оружия Киеву из-за исчерпания запасов НАТО

Исчерпание запасов оружия в 20 из 30 стран НАТО не скажется на военной помощи Североатлантического альянса Украине, уверен доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал последствия такого положения большинства стран военного блока.

«Страны НАТО разные, и основную боевую мощь составляют ведущие экономические в военном плане страны. Например, Соединенные Штаты Америки примерно на две трети формируют бюджет НАТО, также это и Германия, и Франция, и Италия, и Великобритания. Понятно, что военный потенциал у малых стран, таких как Хорватия, Словения, Эстония, Латвия и Литва ограничен. Там никогда не была развита военная промышленность, никогда не было, по сути, собственных образцов оружия», — объяснил политолог.

Те страны, которые якобы исчерпали свои возможности, и до этого не составляли основной силы, которая не могла снабжать Украину необходимым вооружением Николай Топорнин доцент кафедры европейского права МГИМО

С самого начала было очевидно, что основные расходы по предоставлению вооружения Украине будут нести самые крупные и мощные западноевропейские государства, отметил Топорнин. Если они будут снижать поставки оружия Украине, это окажет определенное воздействие на ситуацию, считает он.

«Главным поставщиком являются США. Они приняли закон о ленд-лизе, который открывает путь на поставку и производство всех необходимых систем. То же самое, как во время Второй мировой войны американцы поставляли вооружения по ленд-лизу нам, британцам и другим странам. Некоторые другие страны антигитлеровской коалиции просто не располагали военными заводами, никакое вооружение не производили. То же самое и здесь», — заключил он.

По данным The New York Times, две трети стран-членов НАТО исчерпали запасы оружия для поставок Украине. Источник издания уточнил, что речь идет о малых странах. Среди оставшихся стран есть крупные союзники Киева, в том числе Франция, Германия, Италия и Нидерланды. Они по-прежнему готовы поддерживать республику.