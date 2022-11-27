Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:52, 27 ноября 2022Мир

Названы последствия исчерпания запасов оружия в большинстве стран НАТО

Политолог Топорнин исключил сокращение поставок оружия Киеву из-за исчерпания запасов НАТО

Фото: Ognen Teofilovski /Reuters

Исчерпание запасов оружия в 20 из 30 стран НАТО не скажется на военной помощи Североатлантического альянса Украине, уверен доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал последствия такого положения большинства стран военного блока.

«Страны НАТО разные, и основную боевую мощь составляют ведущие экономические в военном плане страны. Например, Соединенные Штаты Америки примерно на две трети формируют бюджет НАТО, также это и Германия, и Франция, и Италия, и Великобритания. Понятно, что военный потенциал у малых стран, таких как Хорватия, Словения, Эстония, Латвия и Литва ограничен. Там никогда не была развита военная промышленность, никогда не было, по сути, собственных образцов оружия», — объяснил политолог.

Те страны, которые якобы исчерпали свои возможности, и до этого не составляли основной силы, которая не могла снабжать Украину необходимым вооружением

Николай Топорниндоцент кафедры европейского права МГИМО

С самого начала было очевидно, что основные расходы по предоставлению вооружения Украине будут нести самые крупные и мощные западноевропейские государства, отметил Топорнин. Если они будут снижать поставки оружия Украине, это окажет определенное воздействие на ситуацию, считает он.

«Главным поставщиком являются США. Они приняли закон о ленд-лизе, который открывает путь на поставку и производство всех необходимых систем. То же самое, как во время Второй мировой войны американцы поставляли вооружения по ленд-лизу нам, британцам и другим странам. Некоторые другие страны антигитлеровской коалиции просто не располагали военными заводами, никакое вооружение не производили. То же самое и здесь», — заключил он.

Материалы по теме:
«Ядерное оружие не решит наши проблемы» Чем грозит миру новая гонка вооружений и какой будет война будущего?
«Ядерное оружие не решит наши проблемы»Чем грозит миру новая гонка вооружений и какой будет война будущего?
6 октября 2022
Ракеты, танки и беспилотники: какое оружие Украине поставляет Запад?
Ракеты, танки и беспилотники:какое оружие Украине поставляет Запад?
29 октября 2022

По данным The New York Times, две трети стран-членов НАТО исчерпали запасы оружия для поставок Украине. Источник издания уточнил, что речь идет о малых странах. Среди оставшихся стран есть крупные союзники Киева, в том числе Франция, Германия, Италия и Нидерланды. Они по-прежнему готовы поддерживать республику.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Сметанина
Обсудить
Последние новости
В Кривом Роге сообщили об ударе по объекту транспортной инфраструктуры
Российского игрока НХЛ признали первой звездой матча
Названы последствия исчерпания запасов оружия в большинстве стран НАТО
Лавров направил телеграмму супруге умершего главы МИД Белоруссии
Генсек НАТО назвал высокой цену поддержки Украины со стороны Запада
В Киеве почти полностью восстановили подачу света и воды
Крушение вертолета в Южной Корее привело к гибели пяти человек
За сутки в России выявили почти шесть тысяч новых случаев COVID-19
Дзюба шуткой ответил на вопрос о чемпионате мира в Катаре
Крупные рекламодатели откажутся от рекламы в Twitter из-за действий Маска
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.