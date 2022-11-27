Подсчитано число оставшихся без запасов оружия стран НАТО из-за Украины

NYT: две трети стран НАТО исчерпали запасы оружия для поставок Украине

Две трети стран-членов НАТО исчерпали запасы оружия для поставок Украине. Об этом пишет The New York Times.

Источник издания в руководстве альянса уточнил, что «малые страны исчерпали свой потенциал, а 20 из 30 членов НАТО значительно исчерпали себя». Он уточнил, что оставшиеся страны, в частности Германия, Франция, Италия и Нидерланды, пока готовы передавать вооружения Киеву.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что некоторые страны, власти которых публично объявили об отказе поставлять оружие на Украину, отправляют его Киеву через посредников. По его словам, «все происходит за кулисами» вопреки официальным заявлениям.

23 ноября заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев высказался о запасах российского вооружения фразой «всем хватит». По словам политика, «враги продолжают внимательно калькулировать» пуски и запасы России, однако они напрасно надеются на истощение российских возможностей.