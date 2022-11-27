Лукашенко назвал США ответственными за отсутствие переговоров РФ и Украины

Лукашенко заявил, что США не дают руководству Украины начать переговоры с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США ответственны за отсутствие переговоров России и Украины. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-1», сообщает ТАСС.

«Если вы имеете в виду руководство Украины, то абсолютно точно ему не дают. Американцы хотят одним ударом, одним заходом положить Европу и через Россию подобраться к Китаю. Естественно, растоптав Россию», — поделился президент.

Ранее США ветеран американской разведки Пол Пиллар рассказал, что США слишком однобоко подходят к ситуации в отношении Украины и неверно трактует цели российской спецоперации. Он также добавил, что для Киева и Европы опрометчиво откладывать переговоры, поскольку их исход не гарантирован, поскольку Владимир Путин согласится на переговоры лишь при условии выполнения всех поставленных целей.