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13:44, 27 ноября 2022Интернет и СМИ

Американский разведчик заявил об однобоком взгляде США на украинский конфликт

Ветеран американской разведки Пиллар: США слишком однобоко смотрят на украинский конфликт

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

США исповедуют слишком однобокий подход в отношении Украины и неправильно толкуют цели российской спецоперации. Об этом в статье для издания National Interest пишет ветеран американской разведки Пол Пиллар.

Американское общество не задается вопросом, заслуживает ли Украина ту помощь, которую оказывает Запад. Во многом это происходит из-за однобокого взгляда на ситуацию.

«Основное внимание комментаторы уделяют тому, чего хочет сторона, которую мы поддерживаем. Удобно говорить о прекращении конфликта, когда на поле боя побеждают "хорошие", и можно рассчитывать, что мирное урегулирование лишь закрепит сложившуюся ситуацию. Но противник желает того же, а значит, конфликт будет вечным, без шанса на мирные переговоры», — рассуждает Пиллар.

Для Киева и Запада опрометчиво откладывать переговоры, поскольку их исход не гарантирован, считает автор. Россия также имеет свое мнение по этому поводу. Для президента Путина спецоперация на Украине — вовсе не второстепенная кампания, и он пойдет на переговоры лишь при условии выполнения всех поставленных целей, уверен бывший разведчик.

Ранее научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу заявил, что украинский президент Владимир Зеленский готов воевать с Россией до последнего американца.

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Варвара Кошечкина
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