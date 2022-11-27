Названа новая проблема американской армии

19FortyFive: американская армия столкнулась с ожирением

Американская армия столкнулась с нехваткой рекрутов. Об этом пишет 19FortyFive.

По информации портала, лишь 23 процента молодых американцев отвечают требованиям вооруженных сил. В частности, причиной отказа в приеме на службу называются излишний вес и криминальное прошлое кандидатов.

Как итог, в этом году Сухопутные войска США не досчитались десяти тысяч новобранцев. Чтобы решить эту проблему, Пентагон задумал устроить некие подготовительные курсы для желающих, которые помогут кандидатам прийти в форму для дальнейшей службы.

В мае эксперты Daily Express указали, что эпидемия ожирения в США повлияет на национальную безопасность страны. Причем, по утверждению диетолога Медицинского колледжа Университета Кентукки Сары Полис, помимо новобранцев, из-за лишнего веса уменьшается число кандидатов на повторный контракт.