Планы России не продавать вводящим ценовой потолок странам ресурсы объяснили

Аналитик Рыков: реакция России на потолок цен на ресурсы зависит от установленных значений

Россия будет реагировать на потолок цен на нефть исходя из стоимости, которую установят западные страны. Такое мнение «Ленте.ру» высказал заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков. Он также объяснил планы Москвы не продавать нефть и газ вводящим ограничения странам.

«Заявления, что мы не будем продавать нефть тем странам, которые ввели потолок, давно звучат. Если страны Евросоюза последуют за Польшей и введут потолок в 30 долларов, то Россия однозначно перестанет продавать нефть. Если введут потолок в 65-70 долларов, то это и так примерно те же цены, по которым мы сейчас торгуем. Сейчас совершенно непонятно, что будет с идеей потолка и реакцией на это», — объяснил он.

Все будет зависеть от того, какой потолок ведут Юрий Рыков заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов

Однако страны, вводящие потолок цен на российскую нефть, в любом случае не смогут закупать ее из-за эмбарго, которое вступает в силу 5 декабря. Мера рассчитана на третьи страны, отмечает Юрий Рыков.

«Азиатские страны не участвуют в установлении потолка, для них этот запрет косвенный, то есть нельзя использовать соответствующую транспортировку. Поскольку на страховом рынке [судов, перевозящих нефть,] в основном доминируют европейские компании, то будут проблемы со страховкой. Факт введения потолка будет тянуть цену [российской нефти вниз]. Мы и так с дисконтом продаем, поэтому я не думаю, что здесь будет какое-то существенное влияние», — сказал аналитик.

Из-за возможного сокращения спроса Россия будет вынуждена сокращать добычу нефть. Однако это может произойти не из-за потолка цен, считает Юрий Рыков.

«Тут большую опасность с моей точки зрения представляет мировая рецессия, которая может понизить спрос на нефть на неопределенный срок. Это может способствовать тому, что добычу нефти придется сокращать. Но это было бы нежелательно в большом объеме, поскольку потом будет достаточно трудно восстановить», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет «стрелять себе в ногу» и продавать нефть странам, которые введут на нее потолок цен.

Потолок цен на нефть введен Евросоюзом в рамках пакета антироссийских санкций против военных действий на территории Украины. Он подразумевает запрет третьим странам покупать российскую нефть выше установленного ограничений. Так западные страны намерены сократить доходы России и ограничить возможность финансировать специальную военную операцию.