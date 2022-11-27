Глава Чечни Кадыров сообщил об отъезде новых добровольцев в зону СВО на Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об отъезде новых добровольцев в зону проведения спецоперации (СВО) на Украине. Видеокадры из грозненского аэропорта появились в его Telegram-канале.

«Среди защитников нашей страны есть такие сыны Отечества, что вызывают у меня чувство глубокого восхищения и гордости. Это наши славные добровольцы, полные отваги, мужества и патриотизма, которые по зову сердца откликнулись для участия в СВО», — написал он.

Кадыров напомнил, что добровольцам создали все условия для тщательной боевой подготовки и оснащения, а региональный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова даже оплачивает им дорогу до Грозного.

Ранее глава Чечни предложил россиянам пройти подготовку для отправки в зону спецоперации в Грозном. Он отметил, что добровольцы стали «основной движущей силой» армии России. По его словам, многие из них уезжают на фронт именно из Грозного.

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