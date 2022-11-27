Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:34, 27 ноября 2022Россия

Кадыров сообщил об отъезде новых добровольцев в зону СВО

Глава Чечни Кадыров сообщил об отъезде новых добровольцев в зону СВО на Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об отъезде новых добровольцев в зону проведения спецоперации (СВО) на Украине. Видеокадры из грозненского аэропорта появились в его Telegram-канале.

«Среди защитников нашей страны есть такие сыны Отечества, что вызывают у меня чувство глубокого восхищения и гордости. Это наши славные добровольцы, полные отваги, мужества и патриотизма, которые по зову сердца откликнулись для участия в СВО», — написал он.

Кадыров напомнил, что добровольцам создали все условия для тщательной боевой подготовки и оснащения, а региональный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова даже оплачивает им дорогу до Грозного.

Ранее глава Чечни предложил россиянам пройти подготовку для отправки в зону спецоперации в Грозном. Он отметил, что добровольцы стали «основной движущей силой» армии России. По его словам, многие из них уезжают на фронт именно из Грозного.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Песков рассказал о действиях России после введения потолка цен на нефть
Назван кандидат на пост главы Счетной палаты России
Экс-президента Молдавии захотели вернуть под домашний арест
Число заключенных во Франции достигло абсолютного рекорда
Владельцы песен «Кино» и «Агаты Кристи» потребовали удалить из сети аккорды
Блогерша раскрыла простой способ подтянуть лицо без ботокса
Россияне назвали топ самых бесполезных подарков на праздники
Пьяный петербуржец попросил курьера подвезти его и угнал автомобиль
Кадыров сообщил об отъезде новых добровольцев в зону СВО
Лучшему бойцу UFC дали совет перед поединком с Махачевым
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.