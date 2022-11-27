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23:09, 27 ноября 2022Интернет и СМИ

Названо условие для раскола отношений между Украиной и Западом

Economist: попытка Украины вернуть контроль над Крымом может привести к расколу с Западом

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Попытка Украины вернуть контроль над Крымом может привести к расколу между Киевом и Западом. Об этом говорится в материале журнала Economist.

Автор статьи отмечает, что политические лидеры в Киеве «в частном порядке признают» сложность возвращения контроля над Донбассом и Крымом. По мнению журналистов, президент Украины Владимир Зеленский «возможно, загоняет себя в угол» заявлениями по поводу возвращения Крыма под контроль Украины.

«Попытка вернуть Крым под власть Украины стала бы дорогим военным мероприятием — и привела бы к расколу с союзниками, которых он не может позволить себе оттолкнуть», — указывает издание.

Ранее американский генерал Марк Милли оценил способность Вооруженных сил Украины (ВСУ) победить российскую армию в ближайшее время. «Выбить русских физически с Украины — очень трудная задача. И этого не случится в следующие пару недель, если российская армия не потерпит полного краха, что маловероятно», — уточнил он.

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Марина Совина
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