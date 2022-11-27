Футболист сборной Нидерландов оценил отстранение сборной России

Футболист сборной Нидерландов Мартен де Рон заявил, что сборной России не оставили выбора

Полузащитник сборной Нидерландов Мартен де Рон оценил отстранение сборной России от международных турниров. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Футболист заявил, что находится в отличных отношениях с одноклубником по итальянской «Аталанте», россиянином Алексеем Миранчуком. Он подчеркнул, что ему грустно из-за отсутствия игрока вместе со сборной России на чемпионате мира 2022 года в Катаре. «Это очень тяжелый вопрос, ужасная ситуация. Им не оставили выбора», — добавил хавбек.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.

Сборная Нидерландов пробилась в финальную стадию мундиаля. Команда одержала две победы и является лидером группы А.