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15:53, 27 ноября 2022Спорт

Футболист сборной Нидерландов оценил отстранение сборной России

Футболист сборной Нидерландов Мартен де Рон заявил, что сборной России не оставили выбора
Мартен де Рон

Мартен де Рон. Фото: John Sibley / Reuters

Полузащитник сборной Нидерландов Мартен де Рон оценил отстранение сборной России от международных турниров. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Футболист заявил, что находится в отличных отношениях с одноклубником по итальянской «Аталанте», россиянином Алексеем Миранчуком. Он подчеркнул, что ему грустно из-за отсутствия игрока вместе со сборной России на чемпионате мира 2022 года в Катаре. «Это очень тяжелый вопрос, ужасная ситуация. Им не оставили выбора», — добавил хавбек.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.

Сборная Нидерландов пробилась в финальную стадию мундиаля. Команда одержала две победы и является лидером группы А.

Анастасия Борисова
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