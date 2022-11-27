Футболист сборной Нидерландов оценил отстранение сборной России
Полузащитник сборной Нидерландов Мартен де Рон оценил отстранение сборной России от международных турниров. Его слова приводит «Чемпионат.com».
Футболист заявил, что находится в отличных отношениях с одноклубником по итальянской «Аталанте», россиянином Алексеем Миранчуком. Он подчеркнул, что ему грустно из-за отсутствия игрока вместе со сборной России на чемпионате мира 2022 года в Катаре. «Это очень тяжелый вопрос, ужасная ситуация. Им не оставили выбора», — добавил хавбек.
28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.
Сборная Нидерландов пробилась в финальную стадию мундиаля. Команда одержала две победы и является лидером группы А.