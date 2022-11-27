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15:39, 27 ноября 2022Мир

Шольц счел маловероятным ввод в эксплуатацию второй нитки «Северного потока-2»

Глава ФРГ Шольц счел маловероятным ввод в эксплуатацию второй нитки «Северного потока-2»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц счел маловероятным ввод в эксплуатацию второй нитки российского газопровода «Северный поток-2». Об этом он заявил в интервью журналу Focus, публикация доступна на сайте Федерального правительства Германии.

«Я думаю, что это трудно себе представить», — сказал политик, отвечая на вопрос о возможности получения газа по российскому трубопроводу. Шольц также отметил, что вокруг Европы не будут возводиться стены.

О масштабных разрушениях на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» стало известно в конце сентября, после чего выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы. В октябре в российском «Газпроме» уточнили, что поврежденные нитки газопроводов на большом протяжении заполнены морской водой.

Целой осталась одна из ниток «Северного потока-2», но ее запуск малореален, говорил российский президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что решение не принимается и вряд ли будет принято.

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Виктория Кондратьева
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