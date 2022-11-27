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18:09, 27 ноября 2022Россия

В результате обстрела Шебекино пострадали линии электропередач и водоснабжения

Губернатор Гладков: в результате обстрела в Шебекино частично отсутствует электроэнергия

Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области / РИА Новости

В результате обстрела города Шебекино Белгородской области пострадали линии электропередач и водоснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, обстрел затронул лишь окраины Шебекино, поэтому потерпевших и погибших нет. Однако на территории города частично отсутствует электроэнергия и водоснабжение из-за повреждений коммунальной инфраструктуры.

Службы, ответственные за энергетическое обеспечение, уже приступили к переключению пользователей на резервные линии, а насосные станции водоснабжения перезапускаются.

Ранее сообщалось, что после обстрела Шебекино снаряды «Градов» попали в жилой дом, в результате пострадала 11-летняя девочка. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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Елена Апазиди
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