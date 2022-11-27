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13:36, 27 ноября 2022Мир

Столтенберг призвал уменьшить зависимость НАТО от авторитарных режимов

Генсек НАТО Столтенберг призвал альянс снижать зависимость от авторитарных режимов

Фото: Johanna Geron / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса снижать зависимость от «авторитарных режимов», имея в виду в первую очередь Китай. Его слова приводит Die Welt.

По словам генсека, конфликт на Украине показал, насколько опасно зависеть от газа из России. «Теперь нам нужно оценить нашу зависимость от авторитарных режимов, не в последнюю очередь от Китая», — отметил Столтенберг.

По его словам, речь идет об управлении рисками, уменьшении уязвимостей и повышении устойчивости критически важной инфраструктуры и цепочек поставок НАТО.

Отмечается, что альянс стремится укрепить устойчивость по отношению к Пекину в экономическом и военном плане, а также в киберпространстве. Китай станет одной из главных тем встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая пройдет 29-30 ноября в Бухаресте.

Ранее Столтенберг признал, что Запад платит высокую цену за поддержку Украины в нынешнем конфликте.

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Антон Похиляк
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