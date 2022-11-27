В Италии в энергетическом кризисе увидели угрозу демократии

Крупнейший предприниматель Италии увидел в энергетическом кризисе угрозу демократии

Энергетический кризис ставит под угрозу демократию в Европе. Об этом в интервью Il Sole24Ore заявил один из крупнейших предпринимателей Италии, глава группы Pirelli Марко Тронкетти Провера, пишет Askanews.

«Если Европа потеряет свою экономическую конкурентоспособность, она поставит под угрозу свою модель благосостояния. А история учит, что это зачастую означает подвергнуть угрозе демократию», — отметил Провера.

Ранее стало известно, что каждая четвертая немецкая компания рассматривает возможность переноса производства в другие страны из-за энергетического кризиса. Высокие цены на энергоносители и слабеющая экономика наносят серьезный удар по Германии, и местным компания приходится тяжелее по сравнению с теми, что находятся в других странах.