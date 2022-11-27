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09:20, 27 ноября 2022Путешествия

Экономист посоветовал российским туристам купить валюту в ближайшую неделю

Экономист Григорьев: валюту туристам лучше купить до 5 декабря, затем курс вырастет
СюжетСанкции против России:

Фото: Jason Leung / Unsplash

Российским туристам, которые планируют зарубежные поездки на новогодние праздники, стоит купить валюту в ближайшую неделю. Об этом в интервью «Радио Sputnik» заявил кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

Григорьев посоветовал россиянам обменять рубли до 5 декабря, пока не вступил в силу введенный Европейским союзом потолок цен на российскую нефть. Он подчеркнул, что эта мера затрагивает важную для страны отрасль экономики, что может отразиться на национальной валюте.

«Если нефтяные санкции ЕС вступят в силу, то доллар может показать рост против рубля. У нас существует такая закономерность: когда вводятся какие-то ограничения или санкции против России, то национальная валюта начинает временно слабеть», — заявил экономист.

Ранее сообщалось, что количество бронирований в отелях Египта россиянами на новогодние каникулы сократилось в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. По мнению специалистов, заменой Египту станет Таиланд, куда недавно возобновились чартерные рейсы.

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Алевтина Запольская
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