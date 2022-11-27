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14:28, 27 ноября 2022Бывший СССР

Захарова ответила на слова латвийского депутата о русской нации

Мария Захарова назвала уродцем латвийского депутата, который заявил, что русской нации нет

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Латвийскому депутату Александру Кирштейнсу, который заявил, что русской нации не существует, следует обратить внимание на американцев. Об этом в своем официальном Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Политик заявил, что русские не сумели образовать нацию, а сам их язык возник, когда «монголо-татары пытались говорить по-украински».

«Задайте этому нацистскому уродцу вопрос: а американская есть?» — ответила Захарова на эти слова.

Ранее она пообещала продолжить освещать факты украинских военных преступлений. По ее словам, «работа по продвижению всех этих материалов» сейчас становится еще более актуальной, чем прежде.”

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Алевтина Запольская
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