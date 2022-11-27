Захарова ответила на слова латвийского депутата о русской нации

Мария Захарова назвала уродцем латвийского депутата, который заявил, что русской нации нет

Латвийскому депутату Александру Кирштейнсу, который заявил, что русской нации не существует, следует обратить внимание на американцев. Об этом в своем официальном Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Политик заявил, что русские не сумели образовать нацию, а сам их язык возник, когда «монголо-татары пытались говорить по-украински».

«Задайте этому нацистскому уродцу вопрос: а американская есть?» — ответила Захарова на эти слова.

Ранее она пообещала продолжить освещать факты украинских военных преступлений. По ее словам, «работа по продвижению всех этих материалов» сейчас становится еще более актуальной, чем прежде.”