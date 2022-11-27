Латвийский депутат усомнился в существовании русской нации

Мария Захарова назвала уродцем латвийского депутата, который заявил, что русской нации нет

Депутату сейма Латвии Александру Кирштейнсу, который посчитал, что русской нации не существует, следует обратить внимание на американцев. Об этом в своем официальном Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее политик заявил в своем Twitter-аккаунте, что русские не сумели образовать нацию, а сам их язык возник, когда «монголо-татары пытались говорить по-украински».

«Задайте этому нацистскому уродцу вопрос: а американская есть?» — ответила Захарова на эти слова.

Ранее она пообещала продолжить освещать факты украинских военных преступлений. По ее словам, «работа по продвижению всех этих материалов» сейчас становится еще более актуальной, чем прежде.