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13:22, 27 ноября 2022Бывший СССР

Латвийский депутат усомнился в существовании русской нации

Мария Захарова назвала уродцем латвийского депутата, который заявил, что русской нации нет

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Депутату сейма Латвии Александру Кирштейнсу, который посчитал, что русской нации не существует, следует обратить внимание на американцев. Об этом в своем официальном Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее политик заявил в своем Twitter-аккаунте, что русские не сумели образовать нацию, а сам их язык возник, когда «монголо-татары пытались говорить по-украински».

«Задайте этому нацистскому уродцу вопрос: а американская есть?» — ответила Захарова на эти слова.

Ранее она пообещала продолжить освещать факты украинских военных преступлений. По ее словам, «работа по продвижению всех этих материалов» сейчас становится еще более актуальной, чем прежде.

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Алевтина Запольская
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