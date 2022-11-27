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18:54, 27 ноября 2022Бывший СССР

Политолог назвал имя возможного преемника Зеленского

Политолог Брутер: Зеленского на посту президента Украины может сменить Залужный

Фото: Globallookpress.com

Преемником Владимира Зеленского на посту президента Украины может стать главнокомандующий Вооруженными силами страны Валерий Залужный, что может соответствовать планам США. Об этом в разговоре с URA.ru заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По словам специалиста, вопрос о кандидатуре Залужного пока всерьез не рассматривается, однако в ближайшем будущем может стать крайне актуальным.

«Сейчас [для смены] явно не время, потому что Залужный должен прийти во всем белом и на все чистое», — пояснил Брутер.

Он добавил, что в Вашингтоне «не любят Зеленского» и в будущем он обязательно должен будет уступить место другому кандидату.

Ранее Валерий Залужный высказался об уровне познаний Владимира Зеленского в военном деле. По его словам, главе государства не нужно быть в этом экспертом, равно как в медицине или строительстве мостов. Он отметил, что Зеленский не служил в армии и сам Залужный не планировал обучать его особенностям ведения боевых действий. Глава государства согласился с такой позицией.

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Алевтина Запольская
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