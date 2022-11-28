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15:17, 28 ноября 2022Моя страна

На алтайском курорте появится новая канатная дорога

На курорте «Манжерок» на Алтае появится канатная дорога для обслуживания лыжных трасс

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

На курорте «Манжерок» в Республике Алтай построят новую канатную дорогу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заключение Главгосэкспертизы России.

Отмечается, что пропускная способность подъемника в зимний период составит 1,8 тысячи человек в час, летом — 1,35 тысячи человек и еще 513 пассажиров с велосипедами. «Курорт развивает свою инфраструктуру, и новая пассажирская подвесная канатная дорога с кольцевым движением, проект строительства которой рассмотрела Главгосэкспертиза, будет предназначена для обслуживания лыжных и велосипедных трасс», — говорится в сообщении.

Подъемник будет оснащен шестиместными креслами с колпаками и десятью линейными опорами. Подвесная канатная дорога протянется по склону в алтайского курорта почти на 1700 метров, а перепад высот составит 553 метра. Также в рамках проекта в селе Манжерок появится верхняя и нижняя операторские станции и гараж для подвижного состава.

Ранее власти Алтая решили разработать кодекс поведения туристов для борьбы с вандализмом. Документ будут распространять через туроператоров для защиты от загрязнения уникальной природы и сакральных для местных жителей территорий.

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Валентина Процкова
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