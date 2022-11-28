Визажистка показала способ визуально увеличить грудь с помощью макияжа

Визажистка Зои Кеннеди: увеличить визуально грудь можно с помощью средства для контуринга

Визажистка и владелица собственной студии Зои Кеннеди показала способ, с помощью которого можно визуально увеличить грудь с помощью макияжа. Соотвествующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Так, в начале видео пользовательница сети с никнеймом makeupbyzk предстала перед камерой в красном платье с двумя вырезами. В первую очередь она берет в руку большую пушистую кисть и набирает на нее средство для контуринга лица. Затем специалистка проводит ею несколько раз по верхней части груди. После этого Кеннеди нанесла с помощью маленькой тонкой кисти немного хайлатера на саму грудь, а также ключицы.

Ролик стал вирусным, набрав 200 тысяч просмотров. Зрители поблагодарили блогершу за лайфхак, о чем принялись в комментариях. «Мне это было нужно, спасибо!», «У меня такой же размер груди. Спасибо, теперь я буду чувствовать себя увереннее», — высказывались они.

В июле звезда американского реалити-шоу «Остров любви» Молли Сэлмон раскрыла простой способ визуально увеличить грудь без помощи специального нижнего белья и хирургических вмешательств. Так, знаменитость заявила, что использует средства для контуринга лица и бронзер, нанося их на зону декольте таким образом, чтобы за счет контраста света и тени создать необходимую иллюзию.