Сфотографировавшегося с детьми Байдена сравнили с героем фильма ужасов

Журналистка Робинсон словами «как в фильме ужасов» высмеяла снявшегося с детьми Байдена

Журналистка американского издания DC Patriot и политик Минди Робинсон (Mindy Robinson) высмеяла снимок президента США Джо Байдена, который во время рабочего визита на остров Нантакет сфотографировался с детьми. Комментарий, в котором Робинсон сравнила американского лидера с героем фильма ужасов, она оставила в аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) издания Nantucket Current, опубликовавшего снимок.

«Как в фильме ужасов. Кто-нибудь, спасите детей», — написала Робинсон. С ее словами согласились и другие пользователи соцсети. «Это так жутко», «Хорошо, что дверь была заперта», «Напоминает что-то из романов [писателя] Стивена Кинга. Попросту ужасающе», — написали они в комментариях под снимком.

Вместе с тем некоторые сочли, что фотография президента с детьми выглядит милой. «Это так смешно и очаровательно. Девочки всегда будут помнить этот случай», — отметила одна из пользовательниц соцсети.

Снимок Байдена, который заглядывает через прозрачную дверь в ресторан, Nantucket Current опубликовало в понедельник, 28 ноября. На кадре две девочки делают селфи, а президент США стоит за ними. Издание указало, что когда глава государства проходил мимо местного ресторана, группа детей принялась звать его. Байден в ответ подошел к двери заведения, после чего присутствующие сняли его на фото и видео.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила над Байденом из-за его оговорки. Уточнялось, что глава США в своей речи перепутал слова «леди» и «геи».

