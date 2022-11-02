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10:41, 2 ноября 2022Мир

Захарова высмеяла Байдена за оговорку про «геев и джентльменов»

Захарова высмеяла Байдена за его оговорку про тяжелые времена для «геев и джентльменов»

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подшутила над президентом США Джо Байденом за его оговорку про тяжелые времена для «геев и джентльменов» в ходе митинга во Флориде. Об этом она написала в Telegram-канале.

В ходе своей речи Байден ошибся, перепутав слова «леди» и «геи», и заявил о наступлении трудных времен.

«Как же я рада, что гетеросексуальных женщин тяжелые времена не коснутся», — высмеяла его оговорку Захарова.

Ранее американский лидер поздравил вице-президента Камалу Харрис с днем рождения и назвал ее великим президентом. Байден также пошутил, заявив, что ей исполнилось 30, хотя на самом деле Харрис 58 лет.

В июне 2021 года Ронни Джексон, который работал врачом в Белом доме при президентстве Дональда Трампа, направил действующему американскому лидеру Джо Байдену письмо с требованием пройти тест на когнитивные способности, чтобы доказать, что он «умственно готов» возглавлять страну. Письмо было подписано еще 13 республиканцами из Палаты представителей.

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Алина Гончарова
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