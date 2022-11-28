Момент массового ДТП с двумя фурами под Москвой показали на видео

Момент массового ДТП с двумя фурами на трассе М7 в Подмосковье показали на видео

Момент массовой аварии с участием двух фур на Горьковском шоссе в Подмосковье показали на видео. Запись, снятую камерой регистратора одного из участников ДТП, публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как водитель легкового автомобиля едет за микроавтобусом. Затем фуру впереди них заносит, и она разворачивается поперек дороги. Через мгновение из-за нее вылетает вторая грузовая машина, которая сносит на обочину микроавтобус и таранит кузовом одну из легковых машин. После этого в нее врезается автомобиль, из которого снято видео.

Столкновение произошло около 14:30 на 50-м километре трассы М7 «Волга». По предварительным данным МВД, сначала столкнулись две грузовые фуры, после чего одна из них выехала на полосу встречного движения и врезалась в два легковых автомобиля и микроавтобус. Двух пострадавших госпитализировали с телесными повреждениями. Согласно информации Telegram-канала Mash, пострадавших трое.

На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, что фуры перегородили обе стороны трассы. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

