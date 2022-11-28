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14:14, 28 ноября 2022Россия

Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в районе Нескучного

Минобороны сообщило об уничтожении 50 солдат ВСУ, пытавшихся провести контратаку в ДНР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военнослужащие на южно-донецком направлении отразили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Нескучное и Октябрь Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что на данном направлении было уничтожено до 50 украинских солдат, пытавшихся провести контратаку. Кроме того, по данным Конашенкова, российским военным удалось подбить две боевые бронированные машины и боевую машину пехоты противника.

Также за прошедшие сутки было нанесено поражение восьми пунктам управления, 57 артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике ВСУ в 124 районах.

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25 ноября Минобороны рассказало о безуспешной украинской атаке в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Новодаровка Запорожской области. Тогда удалось уничтожить более 50 украинских военных, два бронеавтомобиля и два пикапа.

Еще раньше российские войска нанесли огневое поражение ротной тактической группе ВСУ на краснолиманском направлении.

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Анна Щербакова
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