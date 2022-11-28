Под Москвой в ледяной воде утонул участвующий в соревновании «моржей» мужчина

В подмосковном Фрязино мужчина утонул в ледяной воде во время соревнования «моржей»

В Подмосковье 47-летний мужчина утонул в ледяной воде во время соревнования «моржей». Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, россиянин погиб на озере Большое во Фрязино в субботу, 26 ноября. Мужчина поплыл в сторону берега, ушел под лед проруби озера и утонул.

Сотрудники экстренных служб уже достали тело погибшего из воды. Известно, что мужчине было 47 лет, также он имел большой опыт моржевания. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Ранее в Ленинградской области россиянка утонула в необорудованной проруби на празднике Крещения в Гатчинском районе Ленинградской области. Подводное течение унесло 40-летнюю женщину под лед на глазах ее детей. Супруг женщины бросился в воду, но не смог ее спасти. Тело женщины нашли спустя десять дней после случившегося.