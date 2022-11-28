Минобороны отчиталось об отражении атак ВСУ на артемовском направлении
Российские войска отразили атаку четырех ротных тактических групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении. Об этом в понедельник, 28 ноября, журналистам сообщили в Минобороны России.
«На артемовском направлении противник силами четырех ротных тактических групп ВСУ пытался контратаковать в направлении населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Яковлевка и Иванград Донецкой Народной Республики, чтобы остановить наступление российских войск», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Там добавили, что подразделения противника были остановлены с помощью комплексного огневого поражения. В результате отражения атаки были уничтожены до 80 солдат ВСУ, танк, три боевые машины, два пикапа и автомобиль.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили в Запорожской области четыре склада с оружием группировки ВСУ «Запорожье». На склада содержалось ракетно-артиллерийское вооружение.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).