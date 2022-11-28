Минобороны отчиталось об отражении атак ВСУ на артемовском направлении

Российские войска отразили атаки четырех рот ВСУ на артемовском направлении

Российские войска отразили атаку четырех ротных тактических групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении. Об этом в понедельник, 28 ноября, журналистам сообщили в Минобороны России.

«На артемовском направлении противник силами четырех ротных тактических групп ВСУ пытался контратаковать в направлении населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Яковлевка и Иванград Донецкой Народной Республики, чтобы остановить наступление российских войск», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили, что подразделения противника были остановлены с помощью комплексного огневого поражения. В результате отражения атаки были уничтожены до 80 солдат ВСУ, танк, три боевые машины, два пикапа и автомобиль.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили в Запорожской области четыре склада с оружием группировки ВСУ «Запорожье». На склада содержалось ракетно-артиллерийское вооружение.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).