Блогерша назвала подходящие для новогоднего корпоратива наряды

Блогерша gh0stblondie назвала наряд из топа и мини-юбки подходящим для корпоратива

Блогерша с никнеймом gh0stblondie назвала наряды, которые подойдут для новогоднего корпоратива. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

В начале видео пользовательница сети, чей блог насчитывает 273 тысячи подписчиков, предстала перед камерой в черном топе-корсете с объемным бантом и юбке длины мини, украшенной серебристыми пайетками. Затем девушка примерила блестящее мини-платье белого цвета, оформленное пышными руками и поясом на талии.

Помимо этого, она продемонстрировала зрителям комплект в черной гамме, состоящий из платья и пиджака в полоску, а также красное бархатное платье с поясом. В конце ролика юзерша надела плиссированную юбку изумрудного цвета, черный топ и блестящую сумку.

Публикация стала вирусной, набрав более 14,7 тысячи просмотров. Подписчики поблагодарили девушку за советы в комментариях. «Эти видео очень помогают мне выбрать наряд на день рождения и Рождество», «Ты такая красивая. Спасибо за рекомендации», — высказывались они.

Ранее в ноябре британский модный редактор Клемми Филдсенд перечислила четыре наряда, которые не подходят для празднования новогоднего корпоратива. Эксперт отнесла к неактуальным для торжества изделия с вырезами и V-образным декольте ниже середины груди, корсет, одежду с разрезами до бедер и откровенные тематические костюмы.