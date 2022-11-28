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12:41, 28 ноября 2022Россия

Кремль отреагировал на предложение Ватикана по переговорам Москвы и Киева

Песков приветствует готовность Ватикана к проведению переговоров Москвы и Киева

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Москва приветствует готовность ряда стран, в том числе и Ватикана, к проведению переговоров между Россией и Украиной, однако на данный момент со стороны Киева такие действия не могут быть востребованными. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Безусловно, мы приветствуем подобную политическую волю. Но в той ситуации, которую мы де-факто сейчас имеем, и де-юре, с украинской стороны такие площадки востребованными быть не могут», — сказал представитель Кремля.

Ранее глава внешнеполитического отдела католической церкви архиепископ Пол Ричард Галлахер заявил, что Ватикан предложил организовать у себя переговоры Москвы и Киева.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выдвинул ряд условий, выполнение которых должно прекратить конфликт «справедливо, на основе Устава ООН и международного права». Его новыми требованиями стали восстановление «радиационной безопасности» на Запорожской АЭС, ввод потолка цен на российские энергоресурсы, а также расширение зерновой сделки.

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Никита Абрамов
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