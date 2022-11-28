Блогерша назвала лучшие наряды на новогодний корпоратив для полных людей

Блогерша Элли посоветовала полным людям для новогоднего корпоратива платья с запахом

Plus-size-блогерша с никнеймом lux_island назвала лучшие наряды на новогодний корпоратив для полных людей. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Так, в начале видео Элли, чей блог насчитывает 27,7 тысячи подписчиков, предстала перед камерой в зеленом платье, которое оформлено глубоким декольте, пайетками и поясом. «Это платье очень удобное, поскольку оно с запахом. Оно отлично подойдет людям с такими же формами, как у меня», — сказала она.

Затем пользовательница сети пояснила, что в случае, если зеленые оттенки не подходят, то стоит присмотреться к подобным нарядам темной гаммы. Так, она продемонстрировала зрителям черное платье с запахом, изготовленное из бархата.

Публикация стала вирусной, набрав 67,9 тысячи просмотров, 2,3 тысячи лайков, 186 комментариев и 100 репостов. Подписчики поблагодарили за рекомендации юзершу. «Они все фантастически смотрятся на тебе. Но зеленое платье тебе подходит больше», «Черное просто великолепно», «Второй вариант отлично сидит. Спасибо, буду знать, к чему присмотреться», — высказывались они.

Ранее в ноябре британский модный редактор Клемми Филдсенд перечислила четыре наряда, которые не подходят для празднования новогоднего корпоратива. Эксперт отнесла к неактуальным для торжества изделия с вырезами и V-образным декольте ниже середины груди, корсет, одежду с разрезами до бедер и откровенные тематические костюмы.