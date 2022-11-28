Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:09, 28 ноября 2022Мир

В Шотландии назвали условия для отделения от Великобритании

В Шотландии заявили, что проведут референдум об отделении от Британии в случае консенсуса
СюжетРеферендум на Донбассе:
Алистер Джек

Алистер Джек. Фото: Hannah Mckay / Reuters

Референдум об отделении Шотландии от Великобритании может быть проведен в том случае, если будет достигнут консенсус между правительствами и гражданским обществом. Условия для проведения повторного плебисцита назвал министр по делам Шотландии Алистер Джек, сообщает The Telegraph.

«В Шотландии может быть проведен еще один референдум. Союз [между Лондоном и Эдинбургом] является добровольным, и об этом свидетельствует тот факт, что в 2014 году был проведен референдум, и тогда был достигнут консенсус между двумя правительствами Шотландии, между практически всеми политическими партиями, а также консенсус в гражданском обществе», — заявил он.

Он отметил, что на данный момент консенсуса нет, ведь правительство как Британии, так и Шотландии сосредоточено на решении внутренних экономических проблем.

Ранее Верховный суд Соединенного Королевства отказал Шотландии в проведении референдума о независимости без согласия британского правительства. Суд постановил, что шотландский парламент «не имеет полномочий издавать законы о референдуме о независимости Шотландии».

Прошлый референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. 55 процентов его участников высказались за сохранение региона в составе Великобритании.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Россия договорилась с Ираном о поставках автомобилей
В ООН обеспокоились ситуацией с переговорами между Россией и США по разоружению
ООН назвала число погибших мирных жителей на Украине с 24 февраля
Ограбление жителя Киргизии на 100 тысяч долларов в Москве попало на видео
Оставшиеся без тепла в мороз жители Сибири рассказали о температуре в домах
Бразилия победила Швейцарию на чемпионате мира-2022
Россияне перестали вкладываться в один вид недвижимости
Россиянин посетил Таиланд в сезон дождей и описал впечатления от погоды
Известный автопроизводитель выпустит собственный смартфон
В Европе назвали условие обретения независимости от российского топлива
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.