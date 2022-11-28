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10:19, 28 ноября 2022Россия

15-летний лицеист в Подмосковье покурил электронную сигарету и погиб

В подмосковном Электрогорске 15-летний лицеист покурил электронную сигарету и погиб

Фото: Telegram-канал SHOT

В подмосковном Электрогорске 15-летний лицеист покурил с другом электронную сигарету на озере и погиб. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

Согласно данным, двое подростков решили покурить тайком от родителей. Внезапно у одного из них изо рта пошла пена, он потерял сознание. Другой лицеист вызвал бригаду медиков, однако те не сумели реанимировать мальчика. Погибший подросток никогда не состоял на учете в полиции, точную причину его смерти установит экспертиза.

Ранее также сообщалось, что в Бердске Новосибирской области 15-летний подросток покурил электронную сигарету и умер. Его доставили в реанимацию, однако подросток умер через несколько часов после госпитализации.

До этого 13-летнему школьнику в Подмосковье разорвало половину лица после взрыва электронной сигареты во рту.

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Анна Щербакова
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