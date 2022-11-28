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01:45, 28 ноября 2022Интернет и СМИ

В Киеве признали сложность возвращения Крыма под контроль Украины

The Economist: лидеры в Киеве признают сложность возвращения Крыма под контроль Украины

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Политические лидеры в Киеве признают сложность возвращения Крыма под контроль Украины. Такое мнение выразили авторы статьи в журнале Economist.

В материале отмечается, что украинские политики «в частном порядке» заявляют, что вернуть Донбасс и Крым на деле сложнее, чем на словах. Они признают, что значительная часть населения этих регионов по-прежнему враждебно относится к Киеву.

«Операциям в Харькове и Херсоне помогала сеть сочувствующих информаторов. Операция по возвращению Крыма, вероятно, столкнулась бы с партизанским сопротивлением со стороны пророссийских сил», — говорится в статье.

По мнению журналистов, попытка Украины вернуть контроль над Крымом может привести к расколу между Киевом и Западом. Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский «возможно, загоняет себя в угол» заявлениями по поводу возвращения Крыма под контроль Украины.

Однако бывший командующий воздушно-десантными войсками Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский утверждает, что операция по возвращению Крыма не только возможна, но и готовилась к 2023 году.

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Марина Совина
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